Chuva prejudica 80% da população de Peruíbe No mais recente balanço divulgado hoje, a Defesa Civil informa que o município de Peruíbe está com cerca de 330 desabrigados. A prefeitura local decretou estado de calamidade pública, solicitando apoio do governo paulista, que enviou cestas básicas, colchões e cobertores. O número de moradores afetados pelas águas chega a 42 mil, ou seja, 80% da população. O serviço de fornecimento de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), que chegou a ser interrompido, já voltou ao normal. Outro município atingido pelas chuvas foi Jacupiranga, no Vale do Ribeira, sudoeste do Estado, que decretou estado de emergência. Segundo o diretor estadual da Defesa Civil, major Antônio Marcos da Silva, o transbordamento do Rio Cainham e do córrego Lavapés desabrigou 20 pessoas no município. O asfalto da Rodovia SP-193, que liga Jacupiranga a Eldorado, afundou, o que provocou sua interdição. A poucos quilômetros de Jacupiranga, em Cajati, o transbordamento do rio Jacupiranguinha inundou boa parte do município. Cerca de seis mil pessoas foram desalojadas e 30 estão desabrigadas. Elas foram removidas para duas escolas municipais. Para a cidade, a Defesa Civil do Estado remeteu cestas básicas, colchonetes, cobertores e lençóis. Em Pariquera-Açu, o Rio Turvo transbordou e três pessoas estão desalojadas e 60 desabrigadas. Na cidade de Iguape, a Estrada do Icapara está interditada por queda de barreiras e árvores. No município, a elevação do nível do rio Xico provocou a interdição do acesso à Barra do Ribeira. No bairro Enseada, há queda de barreiras, árvores e alagamento de vias públicas. Na Toca do Bugio, ocorreu o solapamento do asfalto. Os rios Pindu e Cajuva e o córrego Cachoeira do Ibama transbordaram. A sede administrativa do Ibama fica na região inundada. Na Chácara Patrícia, no Caminho do Trilho e Rocio, cerca de 260 casas encontram-se alagadas, com aproximadamente mil pessoas afetadas, sendo que os moradores aguardam as águas baixarem para retornarem aos seus imóveis. A Rodovia Ivo Zanella (SP-222), no quilômetro 88, ficou interditada por aproximadamente cinco horas devido ao transbordamento de um riacho sem denominação. Em Miracatu, as chuvas intensas que atingiram município elevaram os níveis dos rios e córregos da região, ocasionando enchentes em diversos bairros. No município, há 25 pessoas desabrigadas. Na cidade de Eldorado, as chuvas intensas que caíram pela cidade causaram o aumento no volume dos rios e córregos da região, provocando alagamentos em diversos bairros. Na localidade Barra do Braço, houve queda de barreiras.