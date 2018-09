Chuva prejudica 9.600 pessoas no Rio Grande do Sul As fortes chuvas do final de semana, seguidas de pancadas hoje, deixaram um saldo de 9.600 pessoas afetadas e 237 residências danificadas em diversas regiões do Rio Grande do Sul, conforme levantamento prévio da Defesa Civil. No sábado, um motorista morreu arrastado pelas águas em Veranópolis.