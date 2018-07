Chuva prejudica retorno de brasileiros

De acordo com a agência oficial Nova China, as tempestades provocaram a morte de pelo menos 39 pessoas e 50 mil tiveram de deixar suas casas. A Defesa Civil local registrou 25 mortes por afogamentos na enxurrada.

Com dois voos para a capital paulista por semana, a Air China só teria lugares a partir de 10 de agosto. Os brasileiros disseram já estar com dificuldades financeiras e de hospedagem. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.