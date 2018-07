Chuva preocupa Dragões da Real antes do desfile A chuva é motivo de preocupação para as escolas de samba que desfilam nesta madrugada, dia 1º, no Sambódromo de São Paulo e para a Dragões da Real não é diferente. Prestes a entrar na avenida, diretores e pessoal de apoio dão os últimos retoques para minimizar as chances de as alegorias apresentarem problemas na hora do desfile, em razão da água que se acumula nas estruturas. Na pista, os passistas se concentram para evitar escorregões no chão molhado.