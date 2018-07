Chuva provoca 22 pontos de alagamento em São Paulo A forte chuva que atingiu São Paulo na tarde desta segunda-feira causou 22 pontos de alagamento na cidade, dos quais 13 ainda estão ativos. Apesar do grande número de alagamentos, todos os locais ficaram transitáveis. Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os bairros atingidos foram Aricanduva/Vila Formosa (quatro pontos de alagamento), Butantã (um), Ipiranga (dois), Lapa (dois), Mooca (dois), Penha (um), Santana (um), Sé (oito) e Vila Prudente (um). A região mais afetada pela chuva foi a central, próxima à Sé, mas o nível de água baixou em seis dos oito alagamentos. As regiões que continuam alagadas são a praça Quatorze Bis, desde às 15h46, e o Viaduto Trinta e Um de Março, no sentido Lapa/ Penha, desde às 17h22. Nos bairros de Aricanduva e Vila Formosa quatro pontos continuam alagados. Na avenida Aricanduva, há alagamento na altura no número 1.374, em ambas as pistas; na pista expressa próxima à rua Santo Isidoro; e na via próxima à Rua Tumucumaque. O quarto ponto de alagamento na região ocorre no viaduto Presidente Arthur da Costa e Silva (Minhocão) no sentido Lapa/ Penha. Apesar do problema, o Minhocão está transitável.