Chuva provoca 7 pontos de alagamento na capital de SP

As áreas atingidas estão localizadas nas seguintes vias:

Avenida Educador Paulo Freire, Marginal do Pinheiros, Marginal do Tietê (sentido Castello Branco, perto da Ponte da Vila Guilherme), Marginal do Pinheiros e Avenida Nações Unidas(ambas no sentido Castello Branco, próximo à Ponte Eusébio Matoso), na Avenida Morvan Dias de Figueiredo (em dois trechos, perto da Ponte da Vila Guilherme e próximo à Ponte Cruzeiro do sul), Avenida 23 de Maio (sentido Congonhas).

Estado de atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou toda a capital em estado de atenção às 17h de hoje.

A expectativa é de que a chuva continue na noite deste sábado. Por isso o CGE alerta que novos alagamentos não estão descartados na cidade de São Paulo. De acordo com a meteorologia, a temperatura lo deve oscilar entre 18 e 22 graus.