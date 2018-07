Chuva provoca alagamentos e 93 km de lentidão em SP

Entre as vias com maior quantidade de filas está a Radial Leste - no sentido centro, com 8 km de lentidão, da Praça Divinolândia até o Viaduto Pires do Rio - e a pista expressa da Marginal do Tietê - no sentido Rodovia Castelo Branco, com 6,9 km de trânsito intenso da Ponte Freguesia do Ó até a Castelo Branco.

Alagamentos

Já os locais mais afetados pelos alagamentos eram as marginais do Tietê e do Pinheiros. Na Marginal do Tietê, havia pontos alagados em dois trechos perto da Ponte da Freguesia do Ó, sentido Castelo, na pista local, e na pista central, próximo à Ponte da Vila Guilherme, sentido Castelo. Outros trechos alagados estavam perto da Ponte Cruzeiro do Sul, sentido Lapa, e na Rua dos Italianos, sentido Penha. Outro ponto alagado estava na transposição entre a pista local para a central, sentido Castelo Branco, ao lado da Ponte Julio de Mesquita Neto.

Os alagamentos também estavam em dois pontos da pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, perto da Rua Picuí e próximo à Ponte Estaiada.

Em Santana, estavam alagadas as ruas Rua Darzan, próximo à Avenida Cruzeiro do Sul, a Rua Alferes Guimarães, próximo à Avenida Cruzeiro do Sul. Na Freguesia do Ó, a Avenida Inajar de Souza apresentava um trecho alagado perto da Avenida Itaberaba, sentido Lapa.

A Avenida Brasil registra alagamento no sentido Ibirapuera, perto da Rua Panamá, e a Rua Joaquim Floriano estava alagada próximo à Rua Manuel Guedes. A Avenida Cidade Jardim estava alagada no sentido Centro, perto da Rua Brigadeiro Haroldo Veloso.

Semáforos apagados

Por volta das 8 horas, a capital paulista tinha 22 semáforos apagados e outros 22 em amarelo piscante. Entre os apagados estão os semáforos localizados na Avenida Carlos Caldeira Filho, com a Rua Miguel da Silva; Avenida Professor Abraão de Morais, junto da Rua Gal. Chagas Santos; Avenida Aricanduva, perto da Rua Baquia; Avenida São João, próximo da Rua vitória; Rua da Consolação, com a Radial Leste e Avenida do Estado, no cruzamento com a Avenida Mercúrio.