Chuva provoca alagamentos e falta de luz em Barretos

Pelo menos um carro ficou submerso pelas águas que invadiram cerca de 50 casas e algumas lojas comerciais. O North Shopping, inaugurado no dia 5 deste mês, foi interditado temporariamente por medida de segurança, pois as calhas, remanescentes de construção anterior, estavam entupidas e não evitaram que as águas entrassem pelo forro e inundassem lojas. Hoje, o shopping voltou a funcionar normalmente.

Mais de 30 pessoas ficaram desalojadas e dormiram nas casas de parentes. Barretos conseguiu, recentemente, recursos de R$ 11 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2, do governo federal, para obras de combate às enchentes, incluindo o córrego Aleixo.