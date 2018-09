Chuva provoca alagamentos e queda de árvores em SP A chuva de hoje que caiu na capital paulista deixou dois pontos de alagamento intransitáveis. A pista local da Marginal do Pinheiros no sentido Castello Branco apresentou problemas na altura da Avenida Jornalista Roberto Marinho e a Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido aeroporto, na altura do Viaduto General Euclides de Figueiredo.