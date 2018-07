Chuva provoca alagamentos em cidades do litoral de SP

Entretanto, não há desabrigados ou vítimas. Houve cinco chamados de deslizamentos nos morros, mas nenhum apresentou gravidade. "Essa chuva já era prevista, a frente fria veio para mudar o clima, para alterar a máxima que estava em torno de 34 graus para os 26 graus. Isso preocupa porque devemos ter esse cenário até o final de semana", afirmou o chefe da Defesa Civil de Santos, Emerson Marçal.

Em São Vicente, três avenidas ficaram intransitáveis, sendo que duas delas (Nações Unidas e Capitão Luis Horneaox) são importantes corredores viários. Três barracos da favela México 70 foram destruídos, mas ninguém ficou ferido. Três escolas tiveram as aulas suspensas hoje e diversas outras tiveram a presença dos alunos prejudicada por causa da dificuldade no acesso.

No Guarujá, bairros como Perequê e Santo Antonio ficaram alagados. A Defesa Civil do município trabalha com mais intensidade nos morros, para evitar deslizamentos com vítimas. Ontem à noite, 11 casas na Vila Baiana foram destruídas, mas as famílias locais já haviam sido retiradas no início da chuva. Também foram registrados dois pontos de deslizamento no morro do Engenho, com três residências interditadas.

Em Cubatão, a chuva causou alagamentos nos bairros da Vila Esperança, Ilha Caraguatá, Jardim Costa e Silva, Vila Natal, Pilões e Vila Nova. Há relatos de 12 deslizamentos, sem vítimas. De acordo com a prefeitura, ocorreram oito deslizamentos no Grotão, dois na Cota 95 e dois na Cota 200. O Rio Pilões transbordou deixando 34 pessoas desabrigadas. As famílias foram levadas à Sociedade de Melhoramentos do bairro e a prefeitura decretou nível de atenção.

Trânsito

O trânsito ruim se estendeu às estradas e a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, informou que ocorreram pontos de alagamento em Cubatão, na altura do quilômetro 60 da pista sul da via Anchieta e no acesso ao Viaduto 31 de março. A visibilidade das rodovias também ficou prejudicada.