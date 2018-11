Chuva provoca buraco e interdita rodovia entre RS e SC As chuvas que atingem a Região Sul do País abriram hoje um buraco que interdita parcialmente a BR-153, na altura do quilômetro 2, entre as cidades de Erechim (RS) e Concórdia (SC). O trânsito no local flui em meia pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rachadura começou ontem e se agravou hoje em razão da continuidade das chuvas. Ainda não há previsão para o início das obras de reparo na estrada.