Chuva provoca cheias e desabamento em Salvador

No Shopping Iguatemi, o mais movimentado da cidade, um pedaço do forro de gesso do teto não resistiu a uma infiltração e caiu. Ninguém ficou ferido. As principais avenidas da capital baiana passaram o dia congestionadas por causa de alagamentos.

Entre zero e 13 horas de hoje, de acordo com a Defesa Civil, choveu 60 milímetros - mais de 15% do esperado para todo o mês (349,5 milímetros). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que o clima se mantenha chuvoso no Recôncavo Baiano pelo menos até a quinta-feira. No dia 22, a prefeitura de Salvador decretou situação de emergência por causa da chuva. Porém, o decreto ainda não recebeu o aval do governo do Estado, que aguarda laudos da Defesa Civil.