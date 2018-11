Chuva provoca desabamento de casa em SP

Pela manhã, o motorista foi obrigado a enfrentar até 133 quilômetros de lentidão, às 9h30. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a média máxima para o período é de 99 quilômetros. À noite, às 19h, chegou a 161 km, índice elevado, mas ainda assim abaixo da média para o horário, de 183 km.

No fim da tarde, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou estado de atenção nas zonas oeste, sudeste, leste, centro e na Marginal do Pinheiros. Até as 20h, foram registrados nove pontos de alagamento transitáveis.

Segundo a Defesa Civil, as chuvas ajudaram a provocar, na madrugada, o desabamento parcial de uma casa onde moravam nove pessoas na Rua Boa Estrela, na Vila Carrão, zona leste. A aposentada Vera Lúcia Arruda Bento, de 62 anos, estava no quarto que desmoronou, sofreu ferimentos leves e foi levada para o Hospital da Vila Nhocuné.

Os moradores disseram que sabiam dos riscos. "A Defesa Civil alertou três vezes", disse o ajudante José Arruda Bento, de 29 anos, sobrinho da vítima.