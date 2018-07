Chuva provoca desabamentos no Espírito Santo As chuvas que atingem o Espírito Santo desde a madrugada de ontem causaram deslizamentos e alagamentos em algumas cidades, além de obrigar 15 moradores a deixar suas casas. Em Vitória, no bairro Jesus de Nazareth, dez pessoas estão desalojadas (aquelas que podem contar com a ajuda de vizinhos e familiares) por causa de um desabamento parcial de um sobrado, provocado por um deslizamento de terra. O mesmo ocorreu no bairro Forte São João, onde uma família deve ser encaminhada para abrigo da prefeitura. No bairro da Penha e em Caratoíra ocorreram quedas de muros. No Morro da Piedade, uma casa teve as telhas quebradas.