Chuva provoca estragos em Vitória e Vila Velha, no ES A forte chuva do fim de semana no Espírito Santo provocou danos em Vitória e na cidade vizinha de Vila Velha. Houve deslizamentos e alagamentos em ruas e rodovias por causa do temporal da madrugada de domingo. Apesar de dezenas de famílias desabrigadas com a interdição de casas em áreas de risco, não houve mortos ou feridos nas duas cidades. Já em Serra, também na região metropolitana de Vitória, dois homens morreram afogados na Lagoa Juara. Quatro pessoas pescavam num pequeno barco no meio da lagoa quando foram surpreendidos pelo forte temporal da tarde de ontem. Ao tentarem voltar para a margem, eles se desequilibraram e o barco virou. Apenas dois deles conseguiram chegar à terra nadando. No Rio de Janeiro, chove moderadamente desde sexta-feira, mas não há registros de danos ou vítimas pela Defesa Civil estadual. Também não houve alagamentos na capital fluminense como os registrados na segunda-feira.