Chuva provoca estragos no RS, mata 1 e deixa 2 desaparecidos Tempestades de granizo, vendavais e 24 horas de chuva contínua - e em alguns casos torrencial - provocaram estragos e morte no Rio Grande do Sul no fim de semana. Em Canela, na Serra Gaúcha, um motorista errou o caminho ao tentar passar por uma ponte que estava submersa, caiu num arroio e morreu. Na mesma região, em São Francisco de Paula, um caminhão foi arrastado pela correnteza do Rio Santa Cruz. O motorista e um passageiro estão desaparecidos.