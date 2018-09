Chuva provoca fechamento de Congonhas, em SP O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, está fechado para pousos e decolagens desde as 17h17 de hoje em razão das chuvas. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até as 17h35 nenhum voo havia sofrido atraso em razão do fechamento.