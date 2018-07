Chuva provoca ferimentos em 2 pessoas em Porto Alegre Os fortes ventos e a chuva constante que atingiu a região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entre a noite de sexta-feira, 15, e a manhã deste sábado, 16, causou a queda de árvores e deixou moradores sem energia elétrica. Duas pessoas tiveram ferimentos leves após uma árvore de grande porte cair hoje cedo em cima de uma banca de jornal na Rua Pelotas, no bairro Floresta. Outras árvores atingiram carros. Segundo a Defesa Civil estadual, não foram registrados alagamentos.