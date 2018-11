Chuva provoca formação de buracos em rodovias de SE

Segundo a corporação, um desses buracos se abriu no quilômetro 127 da BR-101, no município de Itaporanga D''Ajuda. Por causa dessa situação, alguns veículos tiveram seus pneus estourados. No mesmo município, a ponte situada no quilômetro 113 da BR-101 também apresenta buracos. A PRF orienta para que motoristas reduzam a velocidade ao passar por ela. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) já foi acionado para resolver o problema.