Chuva provoca interdição de rodovias no RS As interdições em diversas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul, por conta de deslizamentos de terra e alagamentos ocorridos ontem, continuam nesta terça-feira, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Na Rota do Sol, que liga o litoral gaúcho à serra, o bloqueio preventivo continua nos 52 quilômetros da RS-486.