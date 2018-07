Chuva provoca interdição de três rodovias no RS

A chuva forte que caiu nesta quarta-feira, 28, no sul do Estado do Rio Grande do Sul deixou estradas interrompidas e famílias ilhadas. A estrada que liga Rio Grande a Santa Maria (BR-392) está com o trânsito interrompido em mais de 10 quilômetros, entre Pelotas e Canguçu. Veja também: Após enchentes, aulas começam mais tarde em escolas de SC Defesa Civil alerta para chuva forte em SC até sexta Todas as notícias sobre vítimas das chuvas A cidade de Tucuruçu está isolada devido a inundações na BR-116. A água chega até meio metro nos quilômetros 471, 492 e 510. A cabeceira da ponte que fica no quilômetro 92, próximo ao município de Morro Redondo, está comprometida, o que obrigou a Polícia Rodoviária Federal a interditar o trecho da rodovia. Um trem descarrilou e tombou sobre a BR-392, entre Pelotas e Canguçu, por volta da 1 hora desta quinta-feira. O veículo bloqueou totalmente a pista na altura do quilômetro 65. Além disso, há alagamentos de pista entre os quilômetros 64 ao 68 em razão das chuvas. A chuva, que se aumentou de intensidade no final da noite, também provocou a queda de uma ponte caiu na BR-293, altura do quilômetro 16, município de Capão do Leão, interditando completamente a pista, próximo ao entroncamento com a BR-116.