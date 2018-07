Chuva provoca novos alagamentos em Santa Catarina A chuva provocou novos alagamentos em Santa Catarina, de acordo com relatório divulgado hoje pela Metsul Meteorologia. As enchentes foram registradas em Florianópolis, sobretudo na área de Canasvieiras. Em Timbé do Sul, na Serra Catarinense, que faz limite com São José dos Ausentes e Cambará do Sul, no extremo nordeste do Rio Grande do Sul, choveu 200 milímetros somente no dia de ontem. Segundo a última leitura, feita às 22h30 de ontem, o Rio Manoel, no Vale do Araranguá, transbordou e o Rio Araranguá ficou 1,40 metro acima do nível normal. O limite de transbordamento é de 2,5 metros. No local, choveu 70 mm desde ontem. A ponte de acesso ao Rio Cedro Alto rompeu e as comunidades de Vila Maria e São Francisco, no interior de Nova Veneza, no sul de Santa Catarina, ficaram sem acesso desde a noite. O trânsito foi interrompido em direção a esses dois locais e o tráfego de carros na Rodovia SC-443 não é recomendado. A rodovia que liga Nova Veneza às localidades de São Bento Baixo e São Bonifácio foi alagada e é recomendável que apenas automóveis de maior tração passem pelo local. A Metsul adverte que o quadro deve piorar no sul do Estado e há risco de transbordamento na região. Isso pode acontecer porque, além do grande volume de chuva registrado e da previsão de precipitação atmosférica forte para hoje, há uma grande quantidade de água que desce da serra para o vale.