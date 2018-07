Chuva provoca novos deslizamentos em SC As chuvas que atingiram Santa Catarina durante toda a noite de ontem causaram novos deslizamentos de terras e alagamentos em alguns municípios, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Em Palhoça, a cidade mais atingida, os moradores de um condomínio foram retirados como medida de precaução, após um deslizamento de terra. No bairro de Bela Vista, na periferia da cidade, outro deslizamento atingiu uma casa desabitada e uma pedra ameaça cair sobre outras residências. Ninguém ficou ferido, segundo a Defesa Civil. A chuva também causou alagamentos em trechos das cidades de São José e Joinville. Não há registro de feridos. De acordo com a Defesa Civil, continua chovendo nessas regiões. As chuvas também causaram transtornos aos motoristas que trafegavam pelas rodovias estaduais. Uma queda de barreira interditou totalmente a Rodovia SC-416, entre a região de Jaraguá e Pomerode. A mesma situação se encontra no trecho entre o centro e o norte da Ilha na Rodovia SC-401. Já a Rodovia SC-438 está com tráfego em meia pista no trecho entre Bom Jardim e Lauro Muller. Doações As doações bancárias ao Fundo Estadual da Defesa Civil de Santa Catarina, que irão atender a população afetada pelas chuvas no Estado, alcançaram R$ 25.217.799,09 na tarde de ontem, segundo o governo do Estado. A Defesa Civil disponibilizou nove contas bancárias oficiais para doações. O órgão recomenda que as empresas ou pessoas de fora de Santa Catarina que tiverem interesse em doar mantimentos entrem em contato com o Departamento de Defesa Civil do seu Estado.