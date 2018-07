Chuva provoca prejuízos a moradores no Vale do Paraíba

Uma forte chuva atingiu parte da região do Vale do Paraíba na noite desta segunda, 9, causando transtornos e prejuízos aos moradores, principalmente nas cidades de Campos do Jordão, Monteiro Lobato e Santo Antonio do Pinhal. Segundo os bombeiros, o temporal teve início por volta das 19h30 e durou cerca de duas horas, mas até a madrugada desta terça ainda chovia na região, porém mais fraco. Foram registradas inundações e quedas parciais de casas e muros. O Rio Capivari, em Campos do Jordão, transbordou em vários pontos. Os bairros mais afetados pela chuva foram Vila Albertina, Vila Britânia e Vila Loly. Em Campos do Jordão, segundo os bombeiros, as pessoas que tiveram suas casas inundadas e até derrubadas pelo temporal mudaram-se para a residência de parentes e vizinhos, e não houve feridos. O Rio Buquira, também chamado de Rio Ferrão e que nasce entre os municípios de Monteiro Lobato e Santo Antônio do Pinhal, também transbordou. A rodovia SP-50, estrada que liga São José dos Campos a Campos do Jordão, foi bloqueada. Um deslizamento de terra interrompia até as 4h10 o tráfego de veículos na altura do quilômetro 123, próximo de Monteiro Lobato, cujos bairros mais afetados pela chuva foram Vila Iracema, Vila Esperança e o Largo Comendador Freira, no centro. O ginásio poliesportivo de Monteiro Lobato está sendo preparado pela prefeitura para receber as pessoas que tiveram suas casas inundadas ou destruídas parcialmente e não têm para onde ir. Ninguém ficou ferido.