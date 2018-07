Chuva provoca problemas no trânsito nesta manhã

A chuva desta manhã provocou a queda de quatro árvores na capital. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que os motoristas evitem a Avenida Nove de Julho, no sentindo centro, que está totalmente bloqueada por um árvore que caiu na altura da Alameda Jaú. Os paulistanos também encontram 15 semáforos apagados e outros 15 em amarelo piscante nas ruas da cidade.

Com os reflexos da chuva, o índice de lentidão registrado às 9h pela CET já ultrapassava os 110 km. As Marginais do rio Pinheiros têm a pior situação, com mais de 11 km de congestionamento no sentido Interlagos e mais de 12 km no sentido Castelo.

A chuva provoca problemas também para os usuários do Metrô. As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás operam com velocidade reduzida nos trechos de superfície.