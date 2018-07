Chuva provoca quatro pontos de alagamento em SP

A chuva levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a colocar toda a capital paulista em estado de atenção às 16h35 deste domingo, 15. Por volta das 17 horas, chovia forte nas zonas sul e norte e moderadamente na zona oeste. Nas demais áreas da cidade, chovia levemente em pontos isolados. Até o momento, foram registrados dois pontos de alagamento nas Avenidas Emerico Richter e Eusébio Matoso e dois na Marginal do Pinheiros. Todos em situação transitável. VEJA TAMBÉM Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Por conta do mau tempo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, passou a funcionar com o auxílio de instrumentos às 16h08. A mudança, no entanto, não afetou as operações, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até as 17 horas, em 120 vôos, houve 5 atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 4,2% do total, e 4 cancelamentos (3,3%). Em todo o País, de 1.028 vôos, 57 atrasaram (5,5%) e 22 foram cancelados (2,1%).