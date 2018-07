Chuva provoca transtornos em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Algumas horas de chuva torrencial provocaram alagamentos e transtornos durante toda a manhã desta quarta-feira, 14, em Porto Alegre e algumas cidades do Rio Grande do Sul. Os serviços de água, esgoto e circulação da prefeitura constataram que a água invadiu ruas, casas e calçadas em pelo menos 60 diferentes locais da cidade. O mau tempo gerou congestionamentos em algumas regiões da zona sul, do centro e da zona norte.

No bairro Cristal, na zona sul, o arroio Cavalhada transbordou e entrou em algumas casas. Os moradores foram retirados do local pelos bombeiros. No bairro Cidade Baixa, próximo ao centro, a água invadiu estabelecimentos comerciais, assim como em ruas transversais à Avenida Assis Brasil, na zona norte.

Os transtornos se estenderam também à região metropolitana. Em Novo Hamburgo, uma escola alagada suspendeu as aulas. Em Estância Velha o vento derrubou a cobertura de um pavilhão.