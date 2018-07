Chuva provoca transtornos em São Paulo A forte chuva que atingiu a capital paulista na tarde de hoje provocou pelo menos 18 pontos de alagamento transitáveis. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura informou que a chuva já havia diminuído. Porém, a cidade continuava em estado de atenção. Segundo o CGE, a chuva é provocada por áreas de instabilidade causadas pela aproximação de uma frente fria. O Corpo de Bombeiros de São Paulo foi acionado para socorrer pessoas ilhadas nas avenidas Aricanduva e Luis Ignacio de Anhaia Melo, na zona Leste. Todos foram resgatados e passam bem. Também foram registradas várias quedas de árvores. Na Grande São Paulo, a chuva atingiu principalmente o município de São Caetano, onde foram registradas várias quedas de árvores. As cidades de Santo André e Mauá também foram atingidas, mas com menos intensidade. Segundo informações iniciais, o temporal também interrompeu a circulação de trens na Linha 10 (Turquesa) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que liga as estações Luz e Rio Grande da Serra.