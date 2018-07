Chuva provoca transtornos no litoral do RS Pelo menos 60 moradores de Tramandaí tiveram de deixar suas casas durante a madrugada desta quarta-feira, quando uma enxurrada alagou diversos bairros da cidade do litoral norte do Rio Grande do Sul. Segundo o 8º Distrito de Meteorologia, em apenas 24 horas houve precipitação de 161 milímetros, volume superior à média mensal da região. A prefeitura anunciou que decretará situação de emergência. Como a chuva perdeu intensidade durante o dia, algumas famílias voltaram para casa.