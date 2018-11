Chuva que atinge região Sul chega a São Paulo A chuva que castigou a região Sul do País nos últimos dias se desloca para a região Sudeste nesta terça-feira, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). A frente fria avançará pelo litoral de São Paulo deixando o dia com pancadas de chuva sobre a maior parte do Estado. Haverá chance de temporais localizados. No sul paulista, no leste do Paraná e no nordeste de Santa Catarina, haverá muitas nuvens e chuva. Ainda assim, as temperaturas estarão amenas no Sul do País.