Chuva recoloca regiões de SP em estado de atenção

A Avenida 23 de Maio estava alagada na altura do Viaduto General Euclides Figueiredo, sentido aeroporto, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A via estava transitável, mas por causa do acúmulo de água, já havia quase 2 quilômetros de congestionamento no local.

A Praça da Bandeira também registrava alagamento, no sentido centro, segundo a CET.

Na manhã de hoje, as regiões sul e sudeste foram as mais afetadas pelo mau tempo entre as 9h e as 10h, e três pontos de alagamentos foram registrados.