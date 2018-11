Chuva recomeça e causa mais transtornos na Bahia

A prefeitura da capital voltou a cancelar as aulas na rede municipal de ensino, deixando 153 mil estudantes sem acesso às escolas. Alguns dos bairros mais populosos da cidade estão com trânsito parado, por causa de pontos de alagamento, e sofrendo com falta de energia elétrica, pela queda de árvores sobre a rede de distribuição.

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) pede à população que evite circular na cidade até as 12 horas. O ministro da Integração Nacional, João Santana, está na cidade, onde participa de uma reunião com o prefeito João Henrique Carneiro para discutir medidas para combater os efeitos dos temporais.

A Prefeitura de Feira de Santana, a segunda maior cidade do Estado, decretou situação de emergência por causa da chuva. Já a de Prado, no extremo sul do Estado, onde há 500 famílias desabrigadas, pleiteia a oficialização de estado de calamidade pública, para conseguir realizar obras emergenciais.