Chuva revigora pasto no oeste e noroeste

A semana começou com sol e calor no Estado, com temperatura máxima acima de 30 graus até quarta-feira. Na quinta, uma frente fria trouxe chuva para Ilha Solteira, Presidente Prudente, Jaú, Piracicaba e São José do Rio Pardo.

No fim de semana, uma massa de ar polar trouxe frio e baixou a temperatura aos níveis mais baixos do ano, com mínima de 10 graus em Barretos, Ribeirão Preto, Franca, Campinas, Itapeva e Jaú.

A chuva elevou a umidade do solo acima de 60% da capacidade máxima de armazenamento em todo o Estado - com exceção de Itapeva e Sorocaba -, revertendo a seca iniciada em abril e beneficiando cafezais e pomares de laranja.

Na média geral do Estado, a umidade do solo está em 81%, superior ao nível normalmente observado nesta época, que é de 50% da capacidade máxima de armazenamento.

No oeste e noroeste paulista, mais quentes, a elevação da disponibilidade hídrica do solo pode revigorar parcialmente as pastagens. No centro e no sul do Estado, porém, a redução no comprimento do dia e o frio restringem o crescimento das gramíneas. Neste período do ano, a queda na produtividade das pastagens reflete no aumento da oferta de boi, baixando os preços da arroba.

Nas áreas de milho safrinha do Vale do Paranapanema e sul do Estado, a chuva não foi suficiente para elevar a umidade do solo até os níveis ideais. Nas áreas de semeadura precoce, o florescimento já ocorreu, indicando que os efeitos da estiagem devem causar perdas de produtividade.

CITROS

A chuva não atrapalhou a colheita da tangerina poncã e murcote, permitindo que os produtores aproveitem o bom momento para a cultura nesta safra, com altos níveis de produtividade e preço bom. O frio, no entanto, deve reduzir a demanda da fruta in natura.

A colheita e transporte da cana sofreram atrasos por causa da chuva, sobretudo em Jaú, Ribeirão Preto, Piracicaba e Presidente Prudente, onde a elevação da umidade pode favorecer a compactação do solo e provocar queda na produtividade na próxima safra.

Nos cafezais de Franca, Garça e São José do Rio Pardo, a chuva não atrasou a colheita, mas deu trabalho ao produtor que seca os grãos nos terreiros.

*Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br