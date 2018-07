Chuva segue em SP e provoca 4 pontos de alagamentos A semana começou com chuva na capital paulista e na região metropolitana. O tempo instável e chuvoso se mantém ao longo do dia, que terá precipitação na forma de pancadas com intensidade leve, por vezes moderada, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo. Em alguns momentos, a chuva dará uma trégua, e o sol pode aparecer em curtos períodos. Em decorrência da grande quantidade de nuvens e das chuvas, as temperaturas não sobem muito e a máxima fica em torno dos 24ºC.