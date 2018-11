Chuva suspende voos do Santos Dumont para SP As partidas do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, para São Paulo, estão suspensas desde as 17h30. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a medida é necessária devido ao mau tempo na capital paulista. Das 143 partidas previstas no Santos Dumont, 23 atrasaram e 20 foram canceladas.