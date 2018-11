Chuva também prejudica metrô e causa apagões no Rio As fortes chuvas que assolam o Rio de Janeiro desde ontem também causam transtornos para o deslocamento do carioca na capital fluminense. O metrô na linha 1 está funcionando a intervalos irregulares e algumas unidades estão com paradas de pelo menos vinte minutos. Ainda, cidades da região metropolitana do Rio sofrem com apagões.