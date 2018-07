Chuva traz alívio para cidades do interior de SP A chuva que caiu entre a noite de ontem e a tarde de hoje trouxe alívio a moradores e produtores rurais da região de Sorocaba, no interior de São Paulo. Em Itu, havia preocupação com o rápido esvaziamento dos reservatórios usados para abastecer a cidade de 150 mil habitantes, em razão do inverno quente e seco. A expectativa é de que a chuva se prolongue para recompor principalmente o reservatório do Itaim, o mais afetado. Em Sorocaba, choveu mais de 10 milímetros apenas durante a noite e o tempo continuava instável. A cidade sofria com a seca e as queimadas. A última chuva de 5 milímetros ocorrera no início de junho. Durante todo o mês de julho, Sorocaba recebeu 0,5 milímetro de chuva. Também voltou a chover em Tatuí, onde a estação climatológica da Secretaria de Agricultura registrou 16 milímetros no início desta tarde. Em algumas áreas rurais, a precipitação foi maior. A chuva apagou um incêndio que ontem consumia a mata ciliar do ribeirão Guarapó. Na zona rural de Bofete, moradores repetiram a tradição de banhar nas águas do rio Bonito imagens de Santo Antonio e de Santa Rita de Cássia. A cidade estava sem chuva havia 59 dias e o gado já morria de fome e sede. Na região de Itapeva, a chuva interrompeu uma estiagem de 45 dias que ameaçava a produção de trigo - a região é a maior produtora do Estado.