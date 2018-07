Chuva ultrapassa média histórica de fevereiro em SP

O volume médio de chuva esperado para todo o mês de fevereiro foi superado ontem na capital. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrou pelo menos 22 dias de chuva este mês. Segundo o órgão, São Paulo já acumula 230,4 milímetros de água. A média histórica do mês é de 217 mm.

A chuva foi provocada por uma queda brusca de temperatura. Em 24 horas, a temperatura máxima passou de 31°C para 21°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o CGE, foram registrados 22 pontos de alagamento durante a madrugada. As regiões mais atingidas foram as zonas sul e oeste.

Na zona sul, em Capela do Socorro choveu 51mm; em Santo Amaro, foram registrados 43 mm. No mês, o Ipiranga teve 445,5 mm de chuva ? o recorde para o mês, marcado em 1995, é de 407,7 mm. O Butantã, na zona oeste, teve cinco pontos de alagamento. A Rua Alvarenga permanecia cheia de água até a noite de ontem.

O clima deve continuar chuvoso e com temperaturas amenas até domingo, segundo previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A "culpada" pela reviravolta da temperatura é uma frente fria vinda do Sul, a primeira deste ano que conseguiu vencer a barreira atmosférica do Sudeste e chegar a São Paulo.

A mudança de temperatura fez com que, de um dia para o outro, os paulistanos trocassem leques e filtro solar por guarda-chuvas e blusas de frio. "É a primeira frente fria do ano que conseguiu atingir o continente. Estamos praticamente no fim do verão, então as mudanças na atmosfera já vão acontecendo. Daqui para frente, a tendência é que aumentem as chances de chegarem frentes frias no Sudeste do País", explica Naiane Araújo, meteorologista do Cptec.

A frente deve começar hoje mesmo a recuar em direção ao oceano, mas o tempo continuará encoberto e com chances de chuva na maior parte do Estado pelos próximos dias. "As piores condições de tempo estarão no litoral. Lá vai ser chuva mesmo, temporal", diz Naiane.

No resto de São Paulo serão dois padrões de chuva. Hoje, ela deve ser fraca e contínua, como ontem. No sábado e domingo, devem ocorrerem pancadas fortes de curta duração. A temperatura, no entanto, não deve variar muito: as máximas ficam em torno de 24°C e 25°C.