Chuva, vendaval e granizo danificam casas em SC e RS Os temporais no início desta semana causaram danos em cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Seis municípios do norte gaúcho (Sananduva, Floriano Peixoto, Vila Lângaro, Santo Expedito do Sul, Sarandi e Coxilha) notificaram a Defesa Civil sobre prejuízos provocados pelas enxurradas. Em Vacaria (RS), a chuva acompanhada de granizo e vendaval danificou 250 imóveis, e a prefeitura deve declarar situação de emergência.