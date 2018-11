Chuva, vento e granizo causam destruição no RS No Rio Grande do Sul, mais de 40 mil pessoas foram prejudicadas pelo temporal que caiu hoje em diversas regiões do Estado. Trombas d''água, ventania e até granizo causaram danos em casas, prédios, postes e estradas. Na BR 116, na Região Metropolitana de Porto Alegre, outdoors foram derrubados, chegando a atingir veículos.