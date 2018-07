Chuva volta a atingir boa parte do País

Nos Estados do Centro-Oeste e do Norte e no Estado do Maranhão também vão ocorrer pancadas de chuva localmente fortes em decorrência do calor, da alta umidade do ar e do padrão de vento em altitude.

Em grande parte da região Sul, o dia será com predomínio de sol devido à atuação de uma área de alta pressão. O sol aparece em meio a poucas nuvens nas demais áreas da região Nordeste, no norte de Minas e norte do Espírito Santo. As temperaturas mínimas estarão em declínio em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.