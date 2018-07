Chuva volta a atingir grande parte do País Uma massa de ar quente e instável favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva hoje em grande parte do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). As regiões mais afetadas serão boa parte do Centro-Oeste, da região Norte, de São Paulo e oeste, sul e norte de Minas Gerais. Nas áreas do Centro-Oeste e do Sudeste citadas, as pancadas de chuva ficarão concentradas no período da tarde.