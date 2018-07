Chuva volta a atingir região Sul do País Pancadas de chuva voltam a atingir hoje boa parte do País, principalmente a região Sul, devido à atuação de uma frente fria na costa do Rio Grande do Sul, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Ao longo do dia, as temperaturas deverão sofrer uma queda no sul do Estado gaúcho devido à passagem dessa frente fria. Nas demais áreas da região Sul, uma massa de ar quente e instável provocará pancadas de chuva em Santa Catarina e Paraná.