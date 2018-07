Chuva volta a atingir Sudeste, Centro-Oeste e Norte A Zona de Convergência de Umidade começa a diminuir, mas mantém a condição para que esta sexta-feira seja de tempo nublado, com pancadas de chuva em boa parte do País, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Também haverá pancadas de chuva no litoral do Nordeste. A partir da tarde, a chuva atinge áreas do norte de Minas Gerais, oeste do Espírito Santo e nordeste do Pará.