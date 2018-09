Chuva volta a causar transtornos a moradores do RS Uma série de temporais isolados, com fortes pancadas de chuva em pouco tempo, voltou a provocar transtornos hoje para moradores da região metropolitana de Porto Alegre. Em Novo Hamburgo, o Arroio Gauchinho transbordou e invadiu cerca de 50 casas do bairro Santo Afonso, no início da manhã de hoje. Como a água também desceu rapidamente, os moradores não tiveram de deixar suas casas, mas alguns deles perderam eletrodomésticos. Em São Leopoldo, o Arroio Kruse voltou a subir, mas não chegou a entrar nas residências ribeirinhas. Um centro de saúde foi fechado temporariamente, por alagamento.