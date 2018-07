Chuva volta a inundar ruas em Blumenau e Itajaí Uma pancada forte de chuva no fim da tarde de ontem provocou novas inundações na região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, segundo informações da Defesa Civil do Estado. A tempestade durou pouco mais de uma hora e, devido ao encharcamento do solo, provocou alagamentos em algumas ruas, principalmente nos municípios de Itajaí e Blumenau. No fim da noite, a situação já estava normalizada. Segundo a Defesa Civil, a quantidade de chuvas nas cidades atingiu 35 mm em Itajaí, 30 mm em Blumenau, 22mm em Balneário Camboriú, 20 mm em São Francisco e 17 mm em São José. Em Itajaí, uma das cidades que mais sofreram com as enchentes, e em Blumenau algumas ruas foram alagadas, mas não houve registros de deslizamentos de terra ou de feridos, segundo a Defesa Civil. Hoje, o tempo segue com sol e uma frente fria e seca proporciona uma tendência de melhora no tempo, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Segundo boletim da Defesa Civil, 69.114 pessoas permaneciam desalojados e desabrigados, sendo 21.219 desabrigados e 47.895 desalojados. São 117 vítimas fatais e 31 confirmações de pessoas que continuam desaparecidas.