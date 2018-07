Chuvas afetam 14 municípios do Paraná As chuvas e os vendavais que atingiram o Estado do Paraná entre a noite de ontem e a manhã de hoje afetaram 14 municípios, causando danos e prejuízos e deixando mais de 160 pessoas desabrigadas ou desalojadas, segundo a Defesa Civil do Estado. O município mais afetado foi União da Vitória, na região sul do Estado. A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil ainda realiza levantamentos em toda a área afetada, mas estima que 70 pessoas que residem às margens do Rio Iguaçu tenham ficado desabrigadas devido à elevação do nível das águas.