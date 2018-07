Chuvas afetaram 46 mil pessoas no RS, diz Defesa Civil As fortes chuvas que causaram estragos na região do Sul do País afetaram só no Rio Grande do Sul cerca de 46 mil pessoas, segundo balanço da Defesa Civil. Há 19 municípios com situação de emergência decretada no Estado. O órgão está monitorando o nível dos rios e encaminhando apoio às populações atingidas, em sintonia com a Defesa Civil dos municípios e com o Comitê de Ação Solidária, que alerta sobre a possibilidade de voltar a chover hoje e amanhã no Estado. O governo gaúcho até agora já enviou à população diretamente atingida 26 mil telhas, 450 kits (colchão, cobertor e lençol), 300 cestas básicas e 23 rolos de lona plástica.