Chuvas afetaram pelo menos 34 mil famílias no AM As chuvas que estão atingindo as regiões Norte e Nordeste do país nas últimas semanas já afetaram pelo menos 34 mil famílias no Amazonas e provocaram a decretação de situação de emergência em cerca de 36 cidades. Segundo a Defesa Civil do Estado, o governo já homologou a situação em pelo menos 20. Outros quatro municípios estão preparando o pedido de decretação.