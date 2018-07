Chuvas alagam bairro de Itapevi, na Grande São Paulo

Duas viaturas foram enviadas ao local, mas não há informações de vítimas graves até o momento. As equipes no local trabalham na retirada das pessoas dos locais atingidas e na remoção de objetos de dentro das casas, informaram os bombeiros.

Capital

Na capital paulista, as pancadas de chuva registradas nesta segunda-feira causaram alagamentos e o segundo maior congestionamento do ano na cidade: foram 245 quilômetros de fila às 10h, atrás apenas dos 249 quilômetros registrados no mesmo horário no dia 23 de maio, quando houve greve dos metroviários.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a capital teve 44 pontos de alagamento até as 14h50. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, chegou a ser fechado por quase meia hora durante a manhã, causando o desvio de nove pousos para outras cidades.

A previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de que as chuvas se repitam entre a tarde e a madrugada desta segunda-feira, com mais força nas zonas norte, leste e oeste.